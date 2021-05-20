Эксперты: социальная ответственность, а не "жадность" принесут ретейлерам выгоду

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Крупные торговые сети сегодня не только снабжают потребителей продуктами и товарами первой необходимости, но и имеют возможности сдерживать рост цен на товары как посредник между покупателем и поставщиком, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, ретейлу следует брать на себя социальную ответственность, это принесет коммерческую выгоду самим сетям.

В ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" одной из причин роста цен. Он напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах". На этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил до 21 мая сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен.

"Необходимо учитывать, что крупные сети уже играют важную роль посредника между потребителями и поставщиками. Посредника, который может сдерживать рост цен на товары, просто не принимая увеличение цены поставщиками. Государству для этого объективно необходимы четкие юридические основания: выявление монопольно высоких цен, при том, что необходимо еще доказать доминирование, что не всегда возможно или, как минимум, проблематично; или выявление картельных и иных ценовых сговоров и длительные расследования. При невозможности в дальнейшем отыграть назад убытки потребителей", - считает заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ Олег Москвитин.

По данным Росстата, с начала мая потребительские цены в России выросли на 0,3%, с начала года - на 3,1%. В годовом выражении инфляция на 17 мая 2021 года составила 5,76%. Минэкономразвития пока сохраняет свой прогноз по инфляции на 2021 год на уровне 4,3%.

Конкуренция и социальное предпринимательство сдержат цены

Неразвитая конкуренция позволяет лидерам рынка навязывать потребителям высокие цены и получать сверхприбыли, считает член ученого совета РАНХиГС Сергей Календжян. По его мнению, государству стоит заинтересовать бизнес и в другой выгоде: например от социального предпринимательства.

"То, о чем говорит премьер-министр, действительно заслуживает внимания. Необходим тщательный анализ маржи крупных сетей. Когда речь идет о конкурентной борьбе, рост цен свидетельствует о ее недостаточной развитости. Где нет развитой конкуренции, там лидеры рынка и монополисты по отдельным видам продукции и по масштабам охвата рынка могут навязывать потребителю высокие цены. Если же у новых игроков есть равные возможности для выхода на рынок, развивается система защиты интересов производителей и цены не растут по желанию только монополистов", - говорит экономист.

По его мнению, у России есть все возможности для наращивания собственного производства продуктов питания, но для достижения этой цели нужен целый комплекс мер. "Для развития социального предпринимательства в России важно и готовить кадры, и улучшать законодательство, и оказывать всяческую поддержку бизнесу: монополистов - ограничивать административными мерами, новых игроков в фермерстве и МСП - освободить от административного контроля и направлять, помогать, улучшать бизнес-процессы.Только комплексные меры позволят выйти на новый уровень производства, для которого у страны есть ресурсы и колоссальные возможности. Например, в перспективе климатические условия Кубани, Северного Кавказа и Крыма позволят обеспечить российского потребителя собственными помидорами и отказаться от импорта турецких овощей", - считает Календжян.

Москвитин, в свою очередь, считает, что государство могло бы поощрять ярмарочную торговлю и саморегулирование в ретейле. "При этом государственное регулирование могло бы быть усилено в части поощрения и развития форм ярмарочной, нестационарной и иной торговли. Об этом и говорит сейчас наше правительство. Параллельно также надо развивать и поощрять саморегулирование в ретейле (например нормативное поощрение антимонопольного комплаенса - добровольного предотвращения ценовых и иных нарушений самими сетями)", - сказал он.

Социальная ответственность выгодна сетям

Установление заведомо невысоких цен на товары первой необходимости коммерчески выгодно не только потребителям, но и самому бизнесу, считает Москвитин.

"Социальная ответственность бизнеса в целом и ретейла, в частности, безусловно, должна быть. В ковидный период она проявляется применительно к крупным сетям, например в заключении сдерживающих рост цен соглашений с государством (сахар, масло). Пример же постоянных мер - установление заведомо невысоких цен на товары первого спроса (так называемый низкий ценовой сегмент) - отдельные позиции молока, категории хлебобулочной продукции. Безусловно, в такой социальной ответственности есть и коммерческие выгоды для самого бизнеса: повышение конкурентоспособности, увеличение оборота", - говорит экономист.

Из-за всплеска цен Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия в декабре 2020 года подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сроком до 1 апреля 2021 года. 30 марта правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что продление соглашений с бизнесом не планируется.

В четверг газета "Коммерсантъ" привела данные из исследования Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова, которое анализирует открытую отчетность крупнейших компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности в РФ, а также продовольственного ретейла по 2020 году. Согласно исследованию РЭУ, выручка 124 российских производителей сахара за 2020 год увеличилась на 8%, рентабельность продаж с отрицательной (минус 30,2%) выросла сразу до 15%, чистая прибыль от продаж почти удвоилась (111,6%). В масличном секторе выручка 24 компаний-производителей выросла на 29%, чистая прибыль компаний увеличилась на 196%. Часть прибылей заработана на внешнем рынке - растительного масла за 2020 год экспортировано больше, чем в 2019 году, на 18%, сахара - на 76,1%.

Согласно данным РЭУ, на которые ссылается газета, крупнейшие по динамике выручки производители продовольствия в РФ в 2020 году увеличили продажи к 2019 году на 32%. Чистая прибыль компаний выросла на 69% - на 11 млрд рублей, до 27 млрд рублей.