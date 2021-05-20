"Норникель" направит 161,6 млрд рублей на дивиденды по итогам 2020 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Акционеры "Норникеля" утвердили выплату дивидендов за 2020 год из расчета 1021,22 рубля на обыкновенную акцию. Всего за период будет выплачено дивидендов на сумму 161,6 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 1 июня 2021 года.

Общая сумма дивидендов "Норникеля" за 2020 год с учетом промежуточных составит 260,24 млрд рублей против 323,65 млрд рублей за 2019 год.

При этом общая сумма дивидендных выплат была рассчитана как 50% от свободного денежного потока "Норникеля" за 2020 год за вычетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам девяти месяцев 2020 года.

Действующее до 1 января 2023 года акционерное соглашение (было подписано "Интерросом", "Русалом" и Crispian в 2012 году) предполагает выплату дивидендов исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. По действующему соглашению "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд .

Ранее менеджмент "Норникеля" предложил совету директоров и акционерам компании рассмотреть вопрос перехода на выплату дивидендов в размере 50-75% свободного денежного потока. "Русал" сообщал, что между акционерами "Норникеля" идет нормальный рабочий диалог по вопросу изменения условий акционерного соглашения.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).