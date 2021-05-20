"Газпром нефть" намерена до 15% увеличить долю нефтехимии на своих НПЗ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Доля выпуска нефтехимической продукции на нефтеперерабатывающих заводах "Газпром нефти" в общей корзине продукции может составить порядка 15%. Об этом сказал глава дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Михаил Антонов на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2021. СНГ и глобальные рынки".

"Целевое видение доли нефтехимии в нашей корзине - до 15%", - сказал он.

По его словам, в настоящий момент спрос на нефтехимию растет быстрее, чем на моторные топлива, поэтому компания намерена перенаправить часть мощностей своих НПЗ на производство продуктов нефтехимии.

"Благодаря модернизации наши НПЗ будут способны перенаправить часть сырья - и прежде всего нафты - в сторону нефтехимии. Мы начинаем проработку этой темы - диверсификации корзины выпускаемых продуктов с учетом роста нефтехимии", - подчеркнул Антонов.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 млрд рублей до 2025 года. Сейчас продолжается реализация второго этапа, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.