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МЭР определится с позицией по нулевой пошлине на электромобили через один-два месяца

Минэкономразвития сообщило, что получило обращение Ассоциации европейского бизнеса по продлению нулевой ставки пошлины

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти России пока не приняли решения об отмене нулевой пошлины на ввоз электромобилей, Минэкономразвития планирует определиться со своей позицией в течение одного-двух месяцев, сообщили ТАСС в министерстве.

"Никаких решений пока не принято, мы обсуждаем подготовленные ЕЭК изменения с коллегами из других ведомств", - сказали в ведомстве.

Министерство также сообщило, что получило обращение Ассоциации европейского бизнеса по продлению нулевой ставки пошлины. "Мы находимся в диалоге с ассоциацией и его внимательно рассмотрим. Определим позицию в течение одного - двух месяцев", - отметили в Минэкономразвития.

В министерстве напомнили, что нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на электрокары введена по инициативе Белоруссии 4 мая 2020 года и применяется на временной основе - по 31 декабря 2021 года. В связи с этим в проекте новой редакции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, размещенной для общественного обсуждения, в отношении них на данный момент значится базовая ставка импортной пошлины в размере 15%, сообщили в Минэкономразвития.

Ранее "Коммерсантъ" написал, что ЕЭК не продлит льготы на ввоз электромобилей, подготовленный проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года.

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