Грузовой беспилотник на водородном топливе может выйти на российские дороги в 2023 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российская компания Evocargo рассчитывает в 2023 году вывести на "умные дороги" госкомпании "Автодор" беспилотный грузовик на водородном топливе. Об этом говорится в сообщении Автодора.

"Evocargo завершает работу над укрупненной версией автомобиля - магистральный беспилотник Evo-3 на водородных топливных элементах грузоподъемностью 40 тонн и дальностью хода до 1000 км начнет перевозки по "умным дорогам" в 2023 году", - отмечается в сообщении.

Система "Умная дорога", разработанная компанией "Национальные телематические системы", внедрена на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Это технология автоматического управления дорожным движением нового поколения. Она получает с датчиков и камер информацию об авариях и заторах, скорости и плотности транспортных потоков, появлении на дороге посторонних предметов, пешеходов или животных. Также она включает в себя инфраструктуру для движения подключенного и беспилотного транспорта и может брать на себя координацию его движения.

В ходе запуска ЦКАД в ноябре 2020 года Evocargo уже демонстрировала беспилотник Evo-1 с четвертым уровнем автономии: в электрокаре отсутствует кабина, кресло водителя и рулевая система управления. Его серийная версия имеет грузоподъемность 1,5 тонны и дальность хода до 250 километров. В 2021 году Evocargo планирует представить версию на водородных топливных элементах с увеличенной дальностью хода.

Как добавил зампредседателя правления Автодора Георгий Чичерин, госкомпания в перспективе планирует также охватить "умными дорогами" маршруты "Север - Юг" (включает М-11, М-4 "Дон"), проект "Южный кластер" и "Запад - Восток" (включает проект М-12), также хордовые направления (Уфа - Тольятти - Саратов - Волгоград - Краснодар). "Госкомпания формирует каркас скоростной дорожной инфраструктуры России для перемещения людей и грузов, и здесь цифровые технологии необходимы, в том числе для обеспечения повышения комфорта и безопасности передвижения людей между регионами", - отметил он.