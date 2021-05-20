Электронную систему контроля доступа в школы начали внедрять в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. /ТАСС/. Реализация проекта по внедрению электронной системы контроля доступа в школы началась в Архангельске, говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"Пилотный проект по внедрению информационной системы "Школа" стартует в двенадцати образовательных организациях Архангельска. Одна из них - школа № 77 в Исакогорском округе. Сегодня работу системы на объекте оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Проект реализует региональное министерство связи и информационных технологий. По задумке разработчиков, система "Школа" обеспечит учет бесплатного горячего питания учеников первых-четвертых классов и контроль учета доступа в школы", - говорится в сообщении.

Система предполагает создание личных кабинетов для каждой школы - учеников, педагогов и администраторов. "Сейчас карта школьника действует в тестовом режиме, поэтому пока в систему внесена информация только об одном из родителей ученика. Вместе с физической мы уже готовы выпускать и виртуальные карты для телефона", - приводит пресс-служба слова министра связи и информационных технологий области Павла Окладникова.

В дальнейшем возможности карты планируется расширить. С ее помощью учащиеся смогут оплатить проезд в общественном транспорте, а родители будут знать, когда ребенок поехал в школу и вернулся обратно домой, - это будет фиксироваться через домофон. "Дальше надо привязывать эту карту к электронным дневникам. Если ребенок не пошел на какой-то урок, у учителя и родителей это будет высвечиваться в личном кабинете. Так же должно быть и с посещением столовой - мы должны понимать, зашел школьник пообедать или нет", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского. Планируется интеграция системы "Школа" с государственной информационной системой "Единая карта жителя Архангельской области".

Систему планируется внедрить во всех школах региона.