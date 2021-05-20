Минфин закрыл книгу заявок суверенных евробондов на €1,5 млрд

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минфин России закрыл книгу заявок суверенных еврооблигаций, представленных двумя траншами с погашением в 2027 и 2036 годах, суммарным объемом €1,5 млрд, говорится в сообщениях Газпромбанка и "ВТБ капитал", выступивших организаторами размещения.

Доходность 15-летних еврооблигаций объемом €1 млрд составила 2,65%, книга заявок на пике превышала €1,4 млрд, рассказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ капитал" Андрей Соловьев. Инвесторы из России выкупили 47% выпуска, Германии/Австрии - 22%, Азии и Ближнего Востока - 14%, Великобритании - 7%, Франции - 6%, остальным ушло 4%.

Цена доразмещения еврооблигаций с погашением в ноябре 2027 года объемом €500 млн составила 98,5% от номинальной. Книга заявок на пике превышала €700 млн. Инвесторы из России выкупили 65% выпуска, Азии и Ближнего Востока - 20%, Франции - 11%, остальным ушло 4%, добавил Соловьев.

В текущий момент в обращении находится четыре выпуска государственных еврооблигаций общим объемом €5,25 млрд со сроками до погашения от четырех до 15 лет, добавил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.