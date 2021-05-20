Нижегородская область за три года направит 2,1 млрд рублей на инициативное бюджетирование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в ближайшие три года направят на реализацию регионального проекта по инициативному бюджетированию "Вам решать!" более 2,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"В 2021 году на территории Нижегородской области реализуется проект "Вам решать!". Всего на конкурсный отбор поступило 893 заявки. В областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены ассигнования на данные цели в сумме 730 млн рублей ежегодно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жители при помощи онлайн-голосования выбрали для реализации 681 проект. Заявки были разделены на восемь категорий, среди которых "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор" и другие. Благодаря проекту в регионе появятся новые общественные пространства, объекты инфраструктуры, спортивные и детские площадки, памятники и мемориалы.

Губернатор Глеб Никитин также отметил, что в конце апреля на интернет-платформе "Голос.За" началось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Планируется благоустроить 110 дворов и 121 общественное пространство.

"Объем финансирования на 2021 год из бюджетов всех уровней - более полутора миллиардов рублей", - приводит слова главы региона пресс-служба.