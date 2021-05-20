Цифровая система "Капитан" снизила затраты "Газпром нефти" на арктическую логистику на 12%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Цифровая система управления морским транспортом в Арктике "Капитан" позволила "Газпром нефти" сэкономить в 2020 году порядка 12% затрат на морскую логистику по сравнению с 2019 годом, совокупно это составляет миллиарды рублей. Об этом сообщил директор дирекции логистики и операций с нефтью "Газпром нефти" Вадим Симдякин на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2021. СНГ и глобальные рынки".

Компания сама разработала систему "Капитан", она анализирует загрузку флота, погодные условия, толщину льда, скорость движения - всего более 15 тыс. параметров.

"Капитан" от точки до точки прокладывает оптимальный маршрут нашего арктического флота во льдах, - сказал Симдякин. - Сейчас точность прогнозирования маршрута составляет 80% - это очень высокий результат. Это дает серьезное сокращение удельных затрат: в прошлом году мы сократили наши затраты на 12%. В деньгах это миллиарды рублей".

По словам Симдякина, использование цифровых решений в логистике сегодня является обязательным условием эффективной работы. Эти технологии помогают контролировать затраты и освобождать ресурсы.

"Около 15% добываемой нефти мы отгружаем с использованием морского транспорта. Это арктическая нефть, для доставки которой задействован танкерный и ледокольный флоты, перевалочная база, суда обеспечения", - заметил он.

Симдякин добавил, что компания за счет системы "Капитан" снижает затраты на логистику, с другой - сокращает воздействие на атмосферу из-за оптимизации маршрутов, что приводит к уменьшению времени работы флота. "Такой подход, эти алгоритмы системы "Капитан", которые мы внедрили в морской логистике, мы транспонируем и на другие виды логистики компании, в том числе на наземную", - отметил он.