Эксперты: полная стоимость ипотечного кредита в России в апреле выросла до 9,2%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка и другие платежи, включенные в кредит) в апреле выросла до 9,2%. Показатель начал расти впервые с декабря 2020 года, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Показатель полной стоимости кредита используется банками для информирования потребителей о том, какая переплата может быть по кредиту с учетом всех возможных платежей помимо процентной ставки. К таким платежам могут относиться оплата выпуска и обслуживания пластиковой карты, открытие аккредитива в случае с ипотекой, платежи в пользу третьих лиц (страховых и оценочных компаний) и другие.

Так, в декабре 2020 года и в январе этого года ПСК по ипотечным кредитам составляла 9,1%, в феврале и марте - 9%. При этом в апреле прошлого года ПСК равнялась 10,2%, что на 1 процентный пункт выше текущего значения.

"Рост полной стоимости ипотечного кредита обусловлен прежде всего реакцией банков на два повышения [Банком России] ключевой ставки [до 5%]- в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле на 0,5 процентных пункта. Можно ожидать, что ПСК в этом сегменте будет расти и дальше, особенно с июля, когда во многих регионах завершится действие программы льготной ипотеки, если правительство не примет решение о ее продлении", - отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

До 1 июля 2021 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 6,5% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.