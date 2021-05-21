Трутнев поручил оказать содействие инвестиционным проектам в Сахалинской области

ТАСС, 21 мая. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после встречи с инвесторами в Южно-Сахалинске поручил оказать содействие в реализации их планов. Об этом сообщила пресс-служба полпредства.

"По итогам встречи вице-премьер дал поручение Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительству Сахалинской области представить предложения по содействию в реализации представленных проектов", - говорится в распространенном релизе.

Трутневу представили проекты по развитию рыбопереработки и марикультуры, в области сельского хозяйства, туризма, по созданию транспортной и логистической инфраструктуры. "Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача власти - быть открытой к диалогу, оказывать содействие в строительстве новых предприятий, создании рабочих мест. Потому что новые проекты - это новые налоги, возможности для того, чтобы полученные средства пошли на ремонт дорог, строительство школ и больниц, на улучшение жизни людей", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Один из инвесторов - компания "Гидрострой" - планирует построить в Корсаковском порту рыбный логистический терминал с годовым оборотом до одного миллиона тонн рыбопродукции. Инициаторы проекта обратили внимание вице-премьера на недостаточную глубину у причалов. Другой инвестор собирается строить в лагуне Буссе марикультурный хаб. В него войдут мини-отель, аквакультурная ферма с рестораном свежих морских деликатесов, глэмпинг, игровая площадка, терраса на набережной. Идет разработка бизнес-плана, дорожной карты реализации проекта.

Компания ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" презентовала проект по строительству завода по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир. Сейчас разрабатывается концепция проекта, ведутся геологические и геодезические изыскания.

Обсуждалось также развитие пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска и создание сопутствующей инфраструктуры. Достроить двухэтажный терминал внутренних авиалиний планируется до конца 2022 года. Подрядчику предстоит завершить монтаж корпуса здания, выполнить внутреннюю отделку помещений аэровокзала, установить оборудование, обустроить пропускные пункты и объекты, необходимые для разделения потоков внутренних и международных рейсов.

В Углегорском районе может появиться "Зеленый угольный кластер". Здесь "Восточная горнорудная компания" планирует создать ветропарк мощностью 67,2 МВт. Уже начата подготовка технической документации. Среди других проектов компании - сооружение 23-километрового угольного конвейера. Также совместно с "Белаз" компания разрабатывает пилотный проект по созданию карьерного самосвала на электротяге, который использует внешний источник энергии от троллейных линий.

На восточном берегу Сахалина в заливе Терпения будет построен многофункциональный глубоководный морской порт. Инвестор приступил к разработке проектной документации. На территории Тымовского района компания "MCE Investment International" намерена построить лесоперерабатывающее предприятие. Компания 2SI Corporation" запустит цементный завод в Смирныховском районе. Предприятие сможет выпускать 700 тыс. тонн цемента в год.

Представили и проект компании "Морспецсервис", резидента свободного порта Владивосток, по формированию флота коммерческих автономных судов для развития туристических маршрутов, в том числе с возможностью работы с необорудованным берегом. Инвестором подготовлены и согласованы с классификационным обществом проекты многоцелевых скоростных катамаранов. В производстве находится 21-метровый катамаран. Завершено проектирование и получение сертификации 33-метрового катамарана. Компания "Архипелаг Онекотан" приступила к формированию одноименного туристического кластера. Инвестор намеревается построить отель в Северо-Курильске и бухте Шелехова, сеть глэмпингов и легких баз на Курильских островах, сеть оборудованных пешеходных маршрутов, рыбоводный комплекс на реке Шимоюр. Строительно-монтажные работы по объектам начнутся этим летом.