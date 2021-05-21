Город Санья на Хайнане к 2023 году планирует ускорить внедрение "умных технологий"

ХАЙКОУ /Китай/, 21 мая. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье провинции Хайнань запустил новую программу инфраструктурного развития, в соответствии с которой к 2023 году власти планируют ускорить повсеместное внедрение "умных технологий". Об этом говорится в правительственном докладе, посвященном проекту оптимизации городского управления на ближайшие три года.

Как уточняется в выдержках из документа, опубликованных на сайте администрации Санья, для улучшения облика города власти будут действовать по 27 ключевым направлениям. Среди главных задач - повышение уровня дизайна и архитектуры в соответствии с передовыми стандартами, реставрация старого фонда, увеличение застройки с целью создания комфортных жилых зон. Преобразования коснутся системы общественного транспорта, канализационной системы, медицины и сферы здравоохранения.

Согласно проекту развития, в ближайшее время Санья будет динамично развивать сеть мобильной связи пятого поколения 5G, в городе появится ряд важных объектов для цифровизации и активного внедрения технологий больших массивов данных, новейших средств телекоммуникаций. Одновременно планируется создать "платформу для "умного управления" инфраструктурой". В перечне перечисленных задач - постоянное расширение сферы практического применения последних разработок в области искусственного интеллекта.

Администрация Санья также собирается заметно улучшить экологический облик города. В соответствии с опубликованным документом в ближайшее время участки озеленения на его территории будут расположены друг от друга максимум на расстоянии 300 м. Более того, каждые 500 м пешеходу на пути следования должны встречаться парки.

Санья считается одним из ведущих китайских курортов и славится своим превосходным климатом. Городские пляжи и многочисленные достопримечательности круглый год привлекают отдыхающих как из других регионов КНР, так и со всего мира. Туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения. Одна из главных задач экономического развития Хайнаня - постоянно повышать рейтинг Санья в списке лучших мест для отдыха путем модернизации инфраструктуры и улучшения сферы услуг.