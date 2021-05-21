Эксперты: посещаемость фитнес-центров в России сократилась в апреле-мае на 3-4%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Положительная динамика, которую российская фитнес-отрасль демонстрировала в первом квартале 2021 года, замедлилась в апреле и первой половине мае, в частности, посещаемость клубов в среднем сократилась на 3-4%. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Национального фитнес-сообщества (ФНС).

"Продажи клубных карт и посещаемость в среднем по рынку снизились на 3-4% по сравнению с мартом", - сказали в пресс-службе.

Как отметила президент НФС Елена Силина, относительно оптимистичные показатели первого месяца весны и первого квартала в целом "были связаны с гендерными праздниками, высоким сезоном и демпингом некоторых крупных игроков с целью вернуть клиентскую базу, утраченную за первую и вторую волну коронавируса". "Очевидно, что май и июнь покажут куда более пессимистичные цифры, чем данные по январю-февралю-марту, и отрасли предстоит пережить непростой летний сезон. Однако отрасль продолжает развиваться - лидеры рынка, такие как World Class, X-Fit, а также федеральные сети, например Броско фитнес, Drive Fitness, открывают новые клубы и экспериментируют с новыми форматами и франшизами", - сказала Силина, слова которой привела пресс-служба.

Силина отметила, что тех игроков, которые все-таки уйдут с рынка, готовы поддержать декларацией об ответственном отношении к клиентам. Документ определяет последовательность действий остальных игроков в регионе при уходе с рынка одного из членов сообщества. Национальное фитнес-сообщество предлагает равномерно распределить обязательства ушедшего игрока между действующими фитнес-объектами в регионе, взяв на себя расходы по дообслуживанию клиентов равными долями в соответствии с масштабом, локацией и средней стоимостью услуг. Декларацию уже поддержали более 700 клубов из 50 регионов РФ.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.