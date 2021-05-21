В Совфеде предлагают закрепить в законе понятие оператора подвижного ж/д состава

МОСКВА 21 мая. /ТАСС /. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вводит в законодательство понятие оператора железнодорожного подвижного состава для создания равных условий для участников рынка перевозочных услуг. Документ, который в пятницу будет направлен в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Оператор железнодорожного подвижного состава, контейнеров - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий на праве собственности или ином праве железнодорожный подвижной состав, контейнеры и участвующий в перевозочном процессе посредством оказания юридическим или физическим лицам услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава, контейнеров, других транспортно-экспедиционных услуг для перевозок железнодорожным транспортом", - говорится в законопроекте.

Согласно документу, оператор обязан владеть грузовыми вагонами или контейнерами для перевозки грузов, участвовать в перевозочном процессе, а также содержать принадлежащие ему грузовые вагоны, контейнеры в надлежащем техническом состоянии. Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время в связи с реформой железнодорожной отрасли и появлением новых участников перевозочного процесса, владеющих собственным или арендованным подвижным составом, на рынке произошли значительные изменения.

"С появлением операторов изменилась технология перевозочного процесса. Подача вагонов под погрузку, которая до реформы железнодорожного транспорта была лишь элементом договора перевозки, выделилась в самостоятельную стадию. Оператор заявил себя в качестве субъекта с особым правовым статусом, заключающего договоры, обладающие определенной спецификой, и осуществляющего деятельность, требующую специального нормативного правового регулирования", - подчеркивает сенатор.

По словам Кутепова, законодательство РФ в настоящее время не устанавливает в должной мере правой статус операторов. Эта ситуация приводит к тому, что, в частности, перевозчики в выгодных для них обстоятельствах не признают операторов в качестве полноправных участников перевозочного процесса, создают для них невыгодные, неконкурентные условия присутствия на рынке.