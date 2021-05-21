Эксперт: объем торговли между Россией и Японией падает, но есть тенденция к улучшению

ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Объем двусторонней торговли между Россией и Японией серьезно сократился под влиянием уменьшения спроса в условиях пандемии, однако в нынешнем году можно ожидать расширения торгового оборота. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал один из ведущих экспертов в этой области, заместитель директора Исследовательского института при Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Такафуми Накаи.

"По статистике японского министерства финансов, - сказал он, - объем торговли между двумя странами в первом квартале нынешнего года сократился на 10 п. п. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако произошло это из-за падения импорта из России на 17,4 п. п., тогда как поставки японских товаров в вашу страну увеличились на 3,8 п. п. по сравнению с ситуацией год назад".

"В импорте из РФ около 60% приходится на минеральное топливо, - пояснил эксперт. - Резкое, на 24 п. п., сокращение этих закупок было вызвано в первом квартале общим замедлением экономической активности в Японии на фоне распространения коронавируса. Упал спрос на энергетические ресурсы, а мировые цены на них существенно уменьшились. Особенно это касается нефти - в стоимостном выражении ее импорт в Японию из России рухнул на 44,9 п. п. в первом квартале".

"Однако ситуация с японским экспортом стала выправляться, - сказал специалист. - Поставки легковых автомобилей, нашего главного товара в торговле с Россией, упали, правда, в январе - марте более чем на 13 п. п. по сравнению с первым кварталом год назад. Однако это было с лихвой компенсировано ростом спроса на японскую строительную технику, газовые турбины, двигатели, автобусы и грузовики. Хорошо идут поставки в Россию из Японии растворимого кофе".

"На ситуацию с экономическими связями между нашими странами, - отметил эксперт, - по-прежнему мощное влияние оказывает пандемия. В прошлом году под ее воздействием произошло глубокое падение товарооборота. К примеру, в минувшем июне он рухнул на 27,3 п. п. по сравнению с тем же месяцем в предыдущем году. Однако с августа ситуация стала медленно улучшаться. Можно предсказать, что тенденция к восстановлению продолжится".

Товарооборот между двумя странами составил в первом квартале этого года, по японским данным, почти 474,3 млрд иен (более $4,3 млрд по текущему курсу). В 2020 году он уменьшился до уровня почти $16,6 млрд, сократившись на 22,8 п. п. по сравнению с показателем 2019 года.