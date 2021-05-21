Опрос: четверть предпринимателей считают полезной маркировку товаров

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Инициативу введения маркировки товаров ретейла поддерживает почти четверть российских предпринимателей. Об этом сообщается в исследовании облачного сервиса для управления торговлей "МойСклад" совместно с маркетплейсом "СДЭК.Маркет", которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, инициативу, связанную с обязательной маркировкой товаров, полезной считает 23,9%: из них 13,1% отметили, что, несмотря на необходимость ее внедрения, систему можно было сделать в менее сложном формате. 24,4% при этом считают, что с внедрением маркировки возрастет количество бюрократических процессов. 51,7% уверены, что маркировка - это дополнительная головная боль для предпринимателей.

Почти половине, 45,7% среди 1 498 представителей онлайн- и офлайн-ретейла, только предстоит внедрение обязательной маркировки товаров. В проекте по внедрению маркировки приняли участие 19,9% опрошенных, 17,6% подключились к системе, а 16,8% сделали это уже давно.

На вопрос о том, сколько времени у ретейлеров занял процесс внедрения маркировки, почти треть опрошенных (31,9%) ответили, что более месяца, 15% - около месяца, а 9,7% - от двух-трех недель.

Большинство опрошенных компаний (55,3%), уже внедривших маркировку, рассказали, что самостоятельно вводят электронный документооборот (ЭДО) и маркировку. 25,2% обратились за помощью к сторонним организациям, а 19,5% только планируют воспользоваться услугами подобных фирм.

Более половины ретейлеров, принявших участие в опросе, (51,2%) уже перешли на ЭДО, 24,8% находятся на этапе перехода, а 24% пока еще не используют электронный документооборот.

Сложности внедрения

Также ретейлеры, внедрившие систему маркировки товаров, рассказали о том, как эта инициатива сказалась на работе с документами: 73,6% признались, что маркировка усложнила работу, при этом 18,7% отметили, что маркировка незначительно усложнила документооборотные процессы, а у 7,8% участников исследования ничего не изменилось.

Наиболее распространенной проблемой среди перечисленных участниками программы введения обязательной маркировки оказался процесс внесения сведений в систему "Честный знак" (48,5%). У 46,6% трудности вызвал заказ кодов маркировки, у 44,7% - установка нового принтера для печати этикеток, соответствующего законодательному регламенту, у 38,2% - настройка онлайн-кассы, у 34,7% - регистрация в системе "Честный знак", у 26,6% - регистрация в ГС1 РУС, у 20,9% - получение цифровой подписи. Пятая часть участников исследования (19%) не столкнулась ни с одной из вышеперечисленных проблем.

74,4% респондентов сомневаются, что обязательная маркировка товаров позволит уменьшить количество контрафактной продукции на российском рынке. 17,2% ответили, что на данном этапе делать выводы еще рано, а 8,1% твердо уверены в том, что данная инициатива поможет в борьбе с подделками товаров.

"Результаты опроса показали, что отечественные ретейлеры в какой-то степени напуганы введением обязательной маркировки товаров, - отметил сооснователь компании "Мой склад" Аскар Рахимбердиев. - Их можно понять: все-таки глобальные перемены многими воспринимаются как очередное усложнение работы российского малого и среднего бизнеса, особенно, учитывая количество нюансов, которые необходимо соблюсти для грамотного внедрения системы. Тем не менее, опыт наших клиентов показывает, что для розничной торговли подключение к системе маркировки не является каким-то заградительным требованием. Затраты на ее внедрение в розничном сегменте сравнимы с относительно недавним переходом на онлайн-кассы. Делать выводы о пользе этой инициативы на раннем этапе бессмысленно, они покажут себя в будущем".

При дистанционной торговле продавцам сложно соблюдать требования по обязательной маркировке товаров. Связано это с тем, что в большинстве случаев во взаиморасчеты вовлечены промежуточные звенья - маркетплейсы и курьерские службы, рассказал генеральный директор и сооснователь маркетплейса "СДЭК.Маркет" Владимир Палий.

"Для того, чтобы включить код идентификации товара в кассовый чек, необходимо своевременно передавать эту информацию в систему такого "звена". Таким образом, каждый участник, задействованный в цепи сбыта маркированного товара, должен произвести технические доработки. Законодательством был предусмотрен мораторий до 20 апреля 2021 года по включению кода товара в чек. Поскольку до сих пор не все участники рынка внедрили необходимые изменения, сейчас обсуждается проект по продлению моратория до 2023 года. К слову, курьерская служба СДЭК и маркетплейс СДЭК.Маркет" уже внедрили решения для продавцов по передаче кодов маркировки и соблюдению требований законодательства", - сказал глава компании.