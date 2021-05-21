Минпромторг предложил установить экспортную пошлину на лом в €90 на 180 дней

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает повысить экспортную пошлину на лом до €90 за тонну с нынешних €45 на 180 дней. Об этом сообщил замминистра Виктор Евтухов, чьи слова передала ТАСС пресс-служба.

"С учетом мировых тенденций на повышение для стабилизации цен на лом черных металлов и недопущения последующего роста цен на металлургическую продукцию на российском рынке считаем целесообразным установление вывозных таможенных пошлин на вывоз лома и отходов черных металлов с территории Российской Федерации в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, на уровне 5%, но не менее чем €90 за тонну продукции на 180 дней",- сказал он.

По словам Евтухова, Минпромторг проводит работу, направленную на увеличение объемов ломозаготовки. "В первую очередь, это отмена НДФЛ (налог на доходы физических лиц - прим. ТАСС) с одновременным переходом на безналичные расчеты с физическими лицами. Такая мера позволит снизить привлекательность сдачи лома в нелегальные пункты", - отметил замминистра.