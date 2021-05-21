РБК: ЦБ увидел риски в идентификации клиентов банков по видеосвязи

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России считает, что использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым клиентам банков влечет риски мошенничества. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на отзыв ЦБ на законопроект Ассоциации банков России (АБР).

По мнению регулятора, мошенники могут использовать поддельный паспорт, deepfake (технология, которая позволяет подделать внешность или голос человека в любом видео), профессиональный грим. Схожие риски отмечают Минфин и Росфинмониторинг, пишет издание.

"В настоящий момент мы продолжаем работу с заинтересованными участниками рынка по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными", - сообщил РБК представитель ЦБ. Уточняется, что вердикт регулятора пока не окончательный.

Как пишет РБК, осенью 2020 года Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий крупные банки, направил в ЦБ заявку на пилотный проект по видеоидентификации клиентов. Такую опцию предлагалось ввести для людей с ограниченными возможностями, а также счетов для получения зарплат и социальных выплат. Предложение АБР схоже, но касается ипотечных кредитов.

НСФР ознакомился с отзывами ведомств на законопроект и ждет финального решения Банка России по итогам пилотного проекта. "Перечисленные риски очевидны. И они изначально были оценены и в нашей заявке на пилот, и в ответах на вопросы ведомств. Они успешно нивелируются за счет комплексной проверки клиентов, которую мы предлагаем проводить (идентификация по паспорту, проверка по номеру телефона, сверка личности с фото в документах) в сочетании с базовыми ограничениями (открытие только одного счета с небольшим лимитом на платежи и остаток по счету)", - сказал изданию председатель совета Андрей Емелин.