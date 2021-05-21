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РБК: ЦБ увидел риски в идентификации клиентов банков по видеосвязи

По мнению регулятора, мошенники могут использовать поддельный паспорт, deepfake или профессиональный грим
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России считает, что использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым клиентам банков влечет риски мошенничества. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на отзыв ЦБ на законопроект Ассоциации банков России (АБР).

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По мнению регулятора, мошенники могут использовать поддельный паспорт, deepfake (технология, которая позволяет подделать внешность или голос человека в любом видео), профессиональный грим. Схожие риски отмечают Минфин и Росфинмониторинг, пишет издание.

"В настоящий момент мы продолжаем работу с заинтересованными участниками рынка по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными", - сообщил РБК представитель ЦБ. Уточняется, что вердикт регулятора пока не окончательный.

Как пишет РБК, осенью 2020 года Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий крупные банки, направил в ЦБ заявку на пилотный проект по видеоидентификации клиентов. Такую опцию предлагалось ввести для людей с ограниченными возможностями, а также счетов для получения зарплат и социальных выплат. Предложение АБР схоже, но касается ипотечных кредитов.

НСФР ознакомился с отзывами ведомств на законопроект и ждет финального решения Банка России по итогам пилотного проекта. "Перечисленные риски очевидны. И они изначально были оценены и в нашей заявке на пилот, и в ответах на вопросы ведомств. Они успешно нивелируются за счет комплексной проверки клиентов, которую мы предлагаем проводить (идентификация по паспорту, проверка по номеру телефона, сверка личности с фото в документах) в сочетании с базовыми ограничениями (открытие только одного счета с небольшим лимитом на платежи и остаток по счету)", - сказал изданию председатель совета Андрей Емелин.

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