Варианты маршрута первого аэроэкспресса Крыма планируют подготовить к 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Варианты трассировки железнодорожной ветки, которую проложат от Симферополя к единственному аэропорту Крыма, планируется подготовить в течение этого года, сообщил в пятницу ТАСС замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Ранее проект железнодорожной ветки к единственному в Крыму гражданскому аэропорту планировалось подготовить в следующем году. Построить объект планируется до конца 2025 года. Его стоимость оценивается в 7 млрд рублей. Средства заложены в федеральном бюджете в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

"В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования. Надеемся, что в ближайшее время наброски по трассировке железнодорожных путей от железнодорожного вокзала до международного аэропорта будут представлены. Скорее всего, это может быть несколько вариантов. Рассчитываем, что [будут представлены] в этом году", - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что сейчас в рамках разработки ТЭО специалисты должны "изучить все возможные аспекты, и в том числе экономическую составляющую данной перевозки". В настоящее время проводятся необходимые изыскательские работы. Кроме того, прорабатываются варианты финансирования - рассматривается возможность привлечения в проект частных инвестиций.

"Как правительство республики, так и федеральные службы заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно организовать логистику и транспортный хаб непосредственно международного аэропорта Симферополь. Мы заинтересованы, чтобы развивалась транспортная логистика и пассажиры доставлялись в том числе в Симферополь, откуда в дальнейшем возможно прямо с железнодорожного вокзала посредством развитой автобусной сети добраться и в Ялту, и в Керчь, и в Феодосию, и в Судак", - добавил собеседник агентства.

О проекте

В 2019 году власти Крыма и Севастополя предложили запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь, который единственный на полуострове принимает гражданские рейсы, в курортные районы полуострова и в Севастополь. Руководство аэропорта Симферополя поддержало инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала. Сейчас уехать из аэропорта в другие города Крыма можно только на автобусах и такси.

По данным портала госзакупок, проведен тендер на проектирование однопутной железной дороги, заключен госконтракт между "Крымской железной дорогой" (КЖД) и ООО "Геопроектизыскания". Проведение работ обойдется почти в 225 млн рублей.