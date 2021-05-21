Кабмин вводит пошлины в 10% на вывоз отдельных видов лесоматериалов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении с 1 июля пошлин в 10% на вывоз отдельных видов лесоматериалов. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба кабмина.

"С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. <…> Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее €13 и €15 за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее €50 за 1 куб. м. До этого - €10 и €12 за 1 куб. м соответственно", - говорится в сообщении.

Пошлины будут действовать до конца года и позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, отметили в кабмине. Кроме того, введенная мера должна сдержать рост цен на лесоматериалы и переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также правительство работает над более широкими ограничениями на вывоз леса, что делается по поручению президента России Владимира Путина. Ранее он предложил полностью запретить вывоз из страны кругляка хвойных пород с 1 января 2022 года.