На Украине утвердили 10-летний план развития ГТС

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердил план развития газотранспортной системы (ГТС) страны на период 2021-2030 годов. Об этом сказано в сообщении ведомства.

"НКРЭКУ утвердила План развития газотранспортной системы с 2021 года по 2030 год Оператора газотранспортной системы на плановую сумму 37,3 млрд гривен ($1,36 млрд по текущему курсу национального банка страны) без НДС", - указано в сообщении.

Регулятор уточнил, что инвестиционная программа "Оператора ГТС Украины" на текущий год утверждена в объеме 1,2 млрд гривен ($43,6 млн) без НДС. Уточняется, что по итогам выполнения 10-летнего плана развития ГТС должно быть обеспечено выполнение возложенных на оператора производственных задач по транспортировке природного газа, обеспечения надежной и безаварийной работы ГТС страны. Другие подробности не сообщаются.

В марте 2020 года "Оператор ГТС Украины" сообщил, что компания разработала план развития ГТС на 10 лет. Отмечалось, что расчеты инвестиций базируются на прогнозе развития внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита в соответствии с контрактом с компанией "Газпром".

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью продления до 2034 года. Документ оговаривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", который ранее введен в украинское энергетическое законодательство.