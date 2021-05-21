Росфинмониторинг с начала года пресек попытки финансирования терроризма на 20 млн рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Росфинмониторинг с начала текущего года пресек ряд попыток финансирования террористической деятельности и заморозил средства на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

"Взаимодействие с кредитными организациями по линии противодействия финансирования терроризма. Это еще одно из направлений, которое требует повышенного внимания. Только с начала 2021 года применили меры по замораживанию денежных средств на сумму более двух десятков миллионов рублей, что позволило пресечь деятельность координаторов схемы финансирования международных террористических организаций ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) в ряде субъектов. То есть мы сберегли жизни наших граждан", - сказал он.

Ранее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил ТАСС, что ведомство фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют. При этом, по словам Негляда, чаще всего злоумышленники используют такие криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum и Monero.

В феврале директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что служба в 2020 году выявила более 2,3 тыс. физических и 1 тыс. юридических лиц, которые подозреваются в финансировании терроризма. Были заморожены активы более 1,2 тыс. людей, а также был закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел о терроризме.