Lufthansa возобновит рейсы в Тель-Авив 23 мая

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa, а также авиакомпании Swiss и Austrian Airlines, входящие в холдинг Lufthansa Group, возобновят полеты в Тель-Авив 23 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters .

13 мая Lufthansa на фоне палестино-израильского конфликта сообщила об отмене всех рейсов в Тель-Авив с 13 по 14 мая, а затем - до 17 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.