Авиакомпания Nordwind с июня откроет рейсы из Оренбурга в Баку

ОРЕНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind запускает рейсы из оренбургского аэропорта в Баку (Азербайджан) с 3 июня, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Оренбург.

"Авиакомпания Nordwind запускает регулярные пассажирские перевозки по маршруту Оренбург - Баку - Оренбург. Первый рейс компании запланирован на 3 июня 2021 года. Полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Embraer E-Jet экономического класса", - говорится в сообщении.

Вылет из Оренбурга будет осуществляться в 1:30, прибытие запланировано в Баку запланировано на 2:50. Вылет из столицы Азербайджана в Оренбург будет происходить в 4:20, прибытие - в 7:40. Время в пути составит 2 часа 20 минут.