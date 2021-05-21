Путин поручил АСИ сформировать базу лучших практик регионов по предоставлению соцуслуг

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов сформировать базу данных с лучшими региональными практиками предоставления социальных услуг и обеспечить к ней доступ органов исполнительной власти регионов РФ.

"Сформировать базу данных, включающую лучшие региональные практики предоставления гражданам услуг в социальной сфере, обеспечив к ней доступ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - говорится в опубликованном на сайте президента перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета и АСИ, которое состоялось 15 апреля.

Кроме того, АСИ поручено до 1 июня направить в субъекты РФ методические рекомендации по внедрению целевых моделей по направлениям "Здравоохранение", "Рынок труда и поддержка занятости", "Социальная защита". До 1 декабря текущего года агентство должно обеспечить проведение анализа процессов получения гражданами соцуслуг и разработать новые целевые модели. Кроме того, поручено обеспечить мониторинг внедрения в субъектах целевых моделей по направлениям "Здравоохранение", "Рынок труда и поддержка занятости", "Социальная защита" и доложить об этом до 1 сентября, а затем делать это ежегодно.

С участием комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" также необходимо обеспечить утверждение методики составления Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан в субъектах. Он должен отражать продвижение субъектов в зависимости от реализации мероприятий, предусмотренных целевыми моделями Национальной социальной инициативы.

АСИ по поручению президента РФ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы Национальной социальной инициативы (НСИ) и провело их пилотную апробацию в ряде регионов. Механизмы НСИ апробировались в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской областях и Башкирии.

Для пилотного проекта были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций для человека и семьи - это трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.