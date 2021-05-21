Пункт взимания платы на международном мосту через Амур ввели в эксплуатацию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Строительство международного автомобильного моста через реку Амур с получением документов на введение в эксплуатацию пункта взимания платы вышло на завершающий этап. Само движение по мосту будет запущено с улучшением эпидемической обстановки и открытием государственных границ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Амурской области.

"С получением полного пакета документов, пункт [взимания платы] введен в эксплуатацию", - сказали в пресс-службе правительства области.

Ранее со ссылкой на губернатора Амурской области Василия Орлова сообщалось, что к открытию международного автомобильного между Россией и Китаем по временной схеме регион был готов в прошлом году, но дата запуска движения автотранспорта перенесена из-за развития санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Дата запуска будет объявлена совместным решением российско-китайских сторон. Все профильные службы готовы к открытию международного автомобильного сообщения. Ждем открытия границ", - отметил Орлов.

Строительство трансграничного автомобильного моста между РФ и Китаем завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре, однако из-за эпидемической обстановки сроки сдвинулись.

Прогнозируемый ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. Строительство моста обошлось в примерно 18,8 млрд рублей по концессионной модели, по которой три года шло строительство и 16 лет продлится эксплуатация перехода за счет взимания платы за проезд.