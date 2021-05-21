Украина намерена запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России до октября

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ, регулятор) намерена запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года. Согласно опубликованной на сайте регулятора повестке дня заседания, рассмотрение соответствующего вопроса запланировано на 26 мая.

"Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт", - сказано в проекте постановления. Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября.

Документ также аннулирует итоги годовых аукционов, на которых уже была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Европейского Сообщества (Белоруссией и Россией). Компании "Укрэнерго" поручается вернуть победителям таких аукционов уплаченные ими средства. Уточняется, что мораторий не будет касаться линий электропередачи 110 кВ Добрянка - Тереховка, ЛЭП 110 кВ Славутич - Комарин, ЛЭП 35 кВ ЛЭП Кортелисы - Мокраны и ЛЭП 0,4 кВ Кошари - Ритец.

В компании "Укрэнерго" считают, что запрет импорта электроэнергии "не создает угроз операционной безопасности работы энергосистемы Украины" в случае отсутствия либо низкой аварийности энергоблоков ТЭС и АЭС страны, а также при условии наличия энергоресурсов к началу осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

Ранее в Минэнерго Украины заявляли, что импорт электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение ее производителей в стране, качество и полноту выполнения утвержденных ведомством графиков ремонтов генерирующего оборудования. Глава Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей является одним из ключевых требований для присоединения энергосистемы страны к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Импорт электроэнергии

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. В апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт до конца года. Однако с 2021 года его полномочия ограничивать импорт истекли, коммерческие поставки возобновились.

В Минэнерго страны поясняли, что Украина прошедшей зимой была вынуждена импортировать электроэнергию, чтобы не допустить коллапса энергосистемы страны. Это могло произойти, поскольку в стране был недостаток угля на складах тепловых электростанций, а большое число энергоблоков ТЭС и АЭС находились на внеплановом ремонте.

Верховная рада 15 апреля вновь предоставила полномочия регулятору ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии и России на период до конца текущего года.