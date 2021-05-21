В России появится реестр исполнителей госуслуг в социальной сфере

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила формирования реестра исполнителей госуслуг в социальной сфере. Его ведение позволит осуществить предварительный отбор организаций и отсеивать недоброкачественных исполнителей, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"Предприниматели и организации, которые готовы оказывать гражданам социальные услуги за счет бюджетных средств, будут включаться в особый реестр, - говорится в сообщении. - Цель такого учета - защищать права и интересы граждан, а также стимулировать бизнес для качественного предоставления услуг".

В кабмине напомнили, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению. Государственная поддержка предоставляется организациям, которые занимаются в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, а также помогают в трудоустройстве.

Как сообщили в кабмине, порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности будут прописаны в новом законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере". На данном этапе определяется порядок внесения претендентов в специальный реестр. Кроме того, утверждается список необходимых документов для получения субсидий, среди которых выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государственного реестра юридических лиц, лицензия на оказание услуг (при необходимости), сведения об отсутствии судимости.

Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.