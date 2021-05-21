Крым попросил федеральные власти обеспечить авиапредприятия региона заказами Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Крыма попросили на федеральном уровне решить вопрос с загрузкой Евпаторийского авиационного ремонтного завода и Научно-исследовательского института аэроупругих систем заказами Министерства обороны России, сообщил глава региона Сергей Аксенов в пятницу во время отчета по итогам 2020 года перед Госсоветом Крыма.

"Ранее было внесено предложение решить на федеральном уровне вопрос с загрузкой заказами в интересах Минобороны Евпаторийского авиационного ремонтного завода и Научно-исследовательского института аэроупругих систем", - сказал Аксенов.

По его информации, в целом предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма выполняют государственные контракты на сумму более 26 млрд рублей. Из них в рамках гособоронзаказа - на сумму более 25 млрд. Однако загрузка производственных мощностей пока остается недостаточной - по предприятиям ОПК она составляет порядка 62%. Сейчас это "одна из ключевых проблем отрасли".

На сайте Евпаторийского авиационного ремонтного завода уточняется, что предприятие основано в 1926 году. Согласно информации, оно может выполнять техническое обслуживание и ремонт самолетов государственной авиации Бе-12, Су-25, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и их комплектующих изделий, а также ремонт воздушных винтов АВ-68, АВ-72.

Научно-исследовательский институт аэроупругих систем, поясняется на сайте НИИ, является единственным в Крыму предприятием по разработке воздухоплавательной техники. Также занимается исследованием, конструированием, изготовлением и испытанием новых образцов, а после завершения всего цикла отработки - их серийным изготовлением.