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"Аэрофлот" предупредил о возможной задержке рейсов

Компания испытывает проблемы с регистрацией пассажиров на рейсы из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" испытывает проблемы с регистрацией пассажиров на рейсы из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг. Об этом журналистам сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин. По его словам, возможны задержки времени вылета рейсов.

"В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов", - сказал он.

В работе какого конкретно поставщика IT-услуг произошел сбой, в компании не уточнили. Как ранее сообщала газета "Ведомости", "Аэрофлот" использует услуги международной системы бронирования Sabre.

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