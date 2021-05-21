Туристический поезд по маршруту Москва - Прохоровка запустят к 2023 году

БЕЛГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Новый поезд по туристическому маршруту Москва - Прохоровка запустят к 2023 году. Для этого проведут реконструкцию подвижного состава, РЖД откроет две новые платформы в Прохоровском районе Белгородской области, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Подписали соглашение о сотрудничестве между Белгородской областью и ОАО "Российские железные дороги". Обсудили вопрос запуска "Поезда Победы" к 2023 году. Это будет прямой туристический маршрут Москва - Прохоровка. Прохоровка - третье ратное поле России, и его историческое значение невозможно переоценить", - написал Гладков.

Для запуска нового маршрута планируется провести полную реконструкцию подвижного состава, начиная от тепловоза, заканчивая формой проводников. Кроме того, РЖД откроет две новые платформы в Прохоровском районе.

В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1 200 танков и самоходных орудий. В этом сражении была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.