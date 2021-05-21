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Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышения цен отельерами

Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка периодически фиксируются
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб по случаям недобросовестного завышения цен российскими отельерами, сообщила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Мы видим, что туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. Тем не менее, в условиях повышенного спроса мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые бросают тень на весь туристический бизнес. Такие действия требуют четкого и жесткого ответа, и за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность. Одновременно с Общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте туризмконтроль.рф. Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка", - сказала Догузова.

Теги
РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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