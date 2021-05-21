В России снизились выдачи кредитных карт

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские банки в апреле выдали 1,04 млн новых кредитных карт, что на 5,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом выдачи на 163,9% превышают показатель апреля прошлого года, на который пришлось начало пандемии в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Хотя в 2021 году выдача кредитных карт восстанавливается достаточно хорошими темпами, превышающими прошлогодние показатели, в апреле по сравнению с мартом было зафиксировано ее снижение. В целом восстановление сегмента кредитных карт связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кешбэк и т. д.)", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в апреле 2021 года было выдано в Москве (67,8 тыс.), Московской области (54,4 тыс.), Санкт-Петербурге (39,8 тыс.).

Сокращение выдачи кредитных карт в апреле по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в большинстве регионов страны. При этом наибольшее снижение среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида продемонстрировали Ставропольский (-14,7%) и Краснодарский (-12,1%) края, Ростовская область (-10,9%).