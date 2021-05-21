Госдолг ЯНАО сократился на 40% в 2020 году

ТАСС, 21 мая. Государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) снизился на 40% в 2020 году и составил 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Государственный долг региона сократился почти на 40% и на 1 января текущего года составил 10 млрд рублей, или 5% от объема собственных доходов. Объем расходов на обслуживание госдолга составил 0,5% от общего объема расходов окружного бюджета. По итогам прошлого года Ямал отнесен к группе российских субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в регионе налажена устойчивая система финансовых отношений с муниципалитетами. В 2020 году муниципальные образования региона полностью исполнили свои бюджеты по доходам. При этом все риски негативных последствий изменений в экономике окружной бюджет взял на себя. Благодаря этому создана стабильная экономическая основа местного самоуправления, о чем свидетельствует рост остатков бюджетных средств местных бюджетов на 61%, или на 2,6 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году доходы бюджета Ямала исполнены в объеме 201,9 млрд рублей, что составляет 83% утвержденного плана и 98% уточненного плана по доходам. Расходы окружного бюджета составили 239,6 млрд рублей, или 93% от утвержденного плана, темп прироста расходов окружного бюджета составил 18% к предыдущему году. Дефицит окружного бюджета составил 37,6 млрд рублей, его финансирование осуществлялось за счет созданной ранее надежной "подушки безопасности".

Основными доходными источниками ямальского бюджета остаются налог на имущество организаций - 36,6%, налог на прибыль организаций - 27,6%, налог на доходы физических лиц - 21,1%.