Маск уверен, что транспорт перейдет в будущем на электричество

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Весь транспорт в будущем будет работать на электричестве, кроме ракет, считает глава SpaceX и Tesla Илон Маск.

"Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением станут ракеты", - сказал он в пятницу на марафоне "Новое Знание".

По его словам, в последнюю очередь электрическими станут самолеты, это связано со сложностями с батареями.

Что касается автомобилей, то машины с двигателями внутреннего сгорания, полагает Маск, в будущем будут считаться столь же устаревшими, как паровые. При этом авто станут полностью автономными, уверен предприниматель. "Машины абсолютно точно будут без водителей. Здесь обсуждать нечего. Это уже происходит, и происходит очень быстро", - добавил он.

Трехдневный марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности, таких как история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.