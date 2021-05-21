Лизинговая компания Крыма после создания заключила около 50 договоров

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Республиканская лизинговая компания (РЛК) Крыма, которая начала работать в 2020 году, заключила 48 договоров лизинга на сумму около 400 млн рублей, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, выступающий перед Госсоветом региона с годовым отчетом о деятельности Совмина.

Ранее в Крыму своей лизинговой компании не было. Региональный парламент осенью 2019 года выделил Минэкономразвития республики 1,2 млрд рублей на создание РЛК по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Первый договор лизинга с крестьянско-фермерским хозяйством на приобретение оборудования для уборки урожая компания заключила летом 2020 года.

"Региональной лизинговой компанией Республики Крым заключено 48 договоров лизинга на общую сумму около 400 млн рублей. Долгосрочная аренда техники с последующим выкупом предоставляется по ставке от 6% до 8%", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также рассказал, что в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на поддержку малого и среднего предпринимательства направлено более 1,17 млрд рублей. "В 2020 году Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым был докапитализирован из федерального и республиканского бюджетов на 900 млн рублей. За счет данных средств субъектам МСП предоставлено 692 льготных микрозайма на сумму более 1,35 млрд рублей", - рассказал он.

Крымским гарантийным фондом предпринимателям предоставлено 117 поручительств на сумму более 800 млн рублей. "Привлечено 1,5 млрд кредитных средств. В два раза, до 0,5%, снижена комиссия за предоставление поручительств. Кредитными организациями на восстановление деятельности по ставке 2% предоставлено 2 725 кредитов на сумму 3,2 млрд рублей. Всего с учетом крупных предприятий было предоставлено 4,2 млрд рублей по 2 754 кредитным соглашениям", - сообщил Аксенов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.