Железную дорогу и трассу "Таврида" в Крыму покроют сотовой связью в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Железную дорогу в Крыму и трассу "Таврида", которая стала основной транспортной магистралью полуострова, намерены обеспечить устойчивой мобильной связью к середине 2022 года, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, выступающий перед Госсоветом региона с годовым отчетом о деятельности Совмина.

"В прошлом году началась реализация проекта по покрытию мобильной связью трассы "Таврида" и железной дороги Керчь - Джанкой - Симферополь. Вдоль указанных магистралей запланировано строительство дополнительных 16 площадок с базовыми станциями. Большую часть построят в этом году, полная реализация проекта запланирована на середину 2022 года", - сказал Аксенов.

Также он отметил, что по трассе Симферополь - Ялта - Севастополь строят 14 базовых станций. "12 из них уже построены. Работы планируется завершить в первом полугодии текущего года", - уточнил Аксенов.

В этом году операторами связи запланирована модернизация 190 базовых станций до стандарта 4G, а также строительство 43 новых объектов разных стандартов, сообщил он. "На сегодняшний день около 98% населения республики обеспечены возможностью получения услуг мобильной связи в сетях 3G. Мобильным оператором проведены работы по дооборудованию 216 базовых станций до уровня 4G", - сказал глава Крыма.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.