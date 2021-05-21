Законопроект о законодательном закреплении понятия "гостевой дом" внесли в правительство

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Законопроект совета министров Крыма о введении в законодательство понятия "гостевой дом", который направлен на легализацию частных средств размещения на причерноморских курортах, находящихся в так называемой серой зоне, внесен в правительство России. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, выступающий перед Госсоветом региона с отчетом о деятельности совмина.

"Для решения проблемы необходимо ввести в законодательство понятие "гостевой дом". Советом министров [Крыма] разработан законопроект о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроект внесен Ростуризмом на рассмотрение в правительство РФ. Запланировано согласительное совещание, которое должно состояться в течение нескольких недель", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что обследованы все курортные регионы республики с целью выявления таких объектов. "На сегодняшний день их установлено более 9 тысяч. Данные о собственниках переданы в налоговую службу. Также УФНС переданы результаты проведенного анализа информации о лицах, заключивших договора на электроснабжение индивидуального жилого строительства", - добавил глава республики.

Ранее Ростуризм по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовил поправки к закону о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Ведомство предлагает ввести в России обязательную классификацию гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что легализация гостевых домов позволит вывести из тени 100 тыс. уже готовых и работающих номеров в Крыму.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.