Илон Маск предсказал исчезновение профессии переводчика в будущем из-за развития ИИ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, принимающий в пятницу участие в российском просветительском марафоне "Новое знание", высказал уверенность в том, что технологии искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе заменят переводчиков.

"Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразительный. Он уже практически делается в реальном времени, совершенствуется. Думаю, довольно скоро нам уже будут не нужны живые переводчики. По крайней мере, в долгосрочной перспективе <…> Думаю, что такую проблему искусственный интеллект решит", - сказал Маск, отметив, что благодарен переводчикам, которые помогают ему общаться с участниками российского просветительского марафона.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.