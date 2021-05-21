Запас природного газа в крымском хранилище увеличен более чем на 40% с 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Запасы в Глебовском подземном хранилище природного газа в Крыму превысили 1,4 млрд кубометров, сообщил глава региона Сергей Аксенов в пятницу во время отчета по итогам 2020 года перед Госсоветом Крыма.

"В 2020 году создан рекордный запас природного газа в Глебовском подземном хранилище газа - 1,44 млрд кубометров. Для сравнения: в 2013 году запас составлял чуть больше 1 млрд кубометров", - сказал Аксенов.

Он добавил, что на полуострове развивается инфраструктура газоснабжения, уровень газификации республики составляет около 77% при среднероссийском показателе 70%. В рамках программы газификации построено около 280 км газопроводов, установлено 17 газораспределительных пунктов, подан газ потребителям в 12 населенных пунктов.

"В сфере нефтегазового комплекса завершено строительство последнего, девятого этапа магистрального газопровода Керчь - Симферополь - Севастополь. Таким образом, завершено присоединение газотранспортной системы Крыма к материковой газотранспортной системе. Это значительно повысило надежность обеспечения Крыма голубым топливом. Кроме того, создан источник газификации населенных пунктов восточной части Симферопольского и Белогорского районов", - отметил руководитель республики.