В СЭЗ Крыма привлекли проекты с инвестициями 150 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Список резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма за год увеличился более чем на 1,2 тыс. участников, общий объем финансирования проектов превысил 150 млрд рублей, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, выступая с отчетом о деятельности Совмина в 2020 году.

"Успешно развивается свободная экономическая зона: по итогам года заключено 1 329 договоров, зарегистрирован 1 261 участник СЭЗ. Минимальный заявленный объем инвестиций по проектам составил порядка 130 млрд рублей, планируется создание порядка 44 тыс. рабочих мест. За период функционирования СЭЗ на реализацию инвестиционных проектов уже направлено более 150 млрд рублей, создано порядка 50 тыс. рабочих мест, в том числе около 4 тыс. — в 2020 году", — сказал Аксенов.

Он отметил, что "с января текущего года все участники свободной экономической зоны Крыма могут применять пониженные тарифы страховых взносов". "Раньше такая возможность была предусмотрена только для тех, кто получил статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования. Льгота будет действовать весь период функционирования СЭЗ, до 2039 года. Это поможет представителям малого и среднего бизнеса, которые составляют большинство участников СЭЗ, даст возможность более активно привлекать инвестиции и реализовывать инвестиционные проекты", — сказал Аксенов.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. До 2018 года участники СЭЗ также платили меньшие суммы в качестве страховых взносов.