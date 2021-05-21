МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава Evraz Александр Фролов с 31 августа покидает свой пост, его место с 1 сентября займет действующий старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса компании Алексей Иванов, говорится в сообщении Evraz.

"Посвятив 14 лет управлению компанией, Александр Фролов принял решение оставить пост президента Evraz с 31 августа 2021 года. А. Фролов останется неисполнительным членом совета директоров, что позволит компании обращаться к его обширным знаниям и опыту. Совет директоров утвердил план изменений в руководстве компании, предполагающий назначение с 1 сентября 2021 года президентом Evraz Алексея Иванова, который занимает в настоящее время должность старшего вице-президента по коммерции и развитию бизнеса", - сказано в сообщении.

"Я хочу поблагодарить совет директоров и лично председателя совета Александра Абрамова за бесценный опыт, который позволил вывести Evraz в лидеры рынка. Я продолжу оказывать всестороннюю поддержку компании в качестве акционера и члена совета директоров и уверен, что Evraz ждет блестящее будущее", - сказал Александр Фролов, слова которого приводятся в сообщении.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2020 году компания произвела 13,63 млн т стали.

Основными бенефициарами Evraz являются Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%).