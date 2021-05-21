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Ростех начнет выпуск двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62 в 2024 году

Новые моторы соответствуют современным тенденциям вертолетного двигателестроения, отметил заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Серийный выпуск новейших российских двигателей ВК-1600В для вертолетов Ка-62 начнется в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Шмотин.

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"Следующим этапом замещения иностранных двигателей в составе вертолетов российского производства будет сертификация в 2023 году и постановка на серийное производство в 2024 году двух вертолетных двигателей в новом для ОДК типоразмере: ВК-650В для вертолетов максимальной взлетной массы 3-4 тонн ("Ансат", Ка-226) и ВК-1600В для вертолетов максимальной взлетной массы 5-7 тонн (Ка-62)", - проинформировал Шмотин.

По его словам, новые моторы соответствуют современным тенденциям вертолетного двигателестроения. "Все эти двигатели оснащаются современной системой автоматического регулирования и контроля типа FADEC", - сообщил генеральный конструктор ОДК.

Как отметил Шмотин, новые двигатели найдут применение как на внутреннем, так и на внешнем рынках. "Целью программ является не только обеспечение потребностей холдинга "Вертолеты России", но и выход на международный рынок", - добавил он.

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