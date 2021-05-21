Иностранные интернет-ресурсы без представительств в РФ смогут заблокировать

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Крупные зарубежные интернет-ресурсы, владельцы которых не выполнят требования об открытии филиалов или представительств в РФ, могут быть заблокированы. Соответствующая санкция содержится в законопроекте о регулировании работы IT-гигантов, текст которого размещен в думской электронной базе данных.

Среди мер, предусмотренных документом, значится частичное и полное ограничение доступа к иностранному информационному ресурсу. В случае принятия решения о блокировке Роскомнадзор "применяет технические средства противодействия угрозам", указанные в законе о связи, говорится в тексте инициативы.

Интернет-ресурсам без представительств в РФ могут запретить собирать персональные данные россиян, говорится в законопроекте.

Иностранные IT-компании должны будут открыть филиалы или представительства в России с 1 января 2022 года, отмечается в документе.