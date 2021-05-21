Власти Москвы рассказали об ожидаемой доходности "зеленых" облигаций

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ожидаемый уровень доходности "зеленых" облигаций Москвы 74-го выпуска составляет около 60-70 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривой), сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Департамент финансов города Москвы информирует об ожидаемом уровне доходности облигаций 74-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (государственный регистрационный номер выпуска RU26074MOS0) при размещении облигаций в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях. Параметры размещения облигаций: количество размещаемых облигаций - 70 млн штук; цена размещения облигаций - 1 тыс. рублей (100% от номинальной стоимости); ориентир доходности - плюс 60-70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией; ставка купонного дохода устанавливается эмитентом облигаций 26 мая 2021 года на основании поданных участниками размещения облигаций заявок на заключение сделок купли-продажи облигаций; купонный период - 182 дня (14 купонных периодов); срок обращения облигаций - семь лет", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что G-кривая является кривой бескупонной доходности ПАО "Московская биржа (MOEX GCURVE). Это один из главных индикаторов состояния финансового рынка и базовый эталон для оценки доходности различных облигаций и иных финансовых инструментов. Значения G-кривой раскрываются по результатам торгов на сайте Московской биржи.

Аукцион по их размещению на Московской бирже планируется провести 27 мая 2021 года

Доступ для международных инвесторов

"Российский рынок "зеленых" облигаций находится в стадии формирования, однако, все больше и больше участников финансового рынка проявляют интерес к данному сегменту. Облигации Москвы 74-го выпуска станут первыми в России субфедеральными ценными бумагами, соответствующими международным и общероссийским принципам "зеленых" облигаций. Формируя ориентир доходности в 60-70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией рассчитываем на высокий спрос как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов", - прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что планируется реализовать допуск "зеленых" облигаций Москвы на обслуживание в Euroclear и Clearstream - крупнейших международных расчетно-клиринговых системах. "Это сделает их доступными для инвесторов по всему миру. Стоит обратить внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации нерезиденты освобождаются от уплаты налога на доход, полученный ими от процентных доходов по государственным ценным бумагам", - сказала Зяббарова.

Облигации 74-го выпуска включены в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", и в реестр облигаций устойчивого развития Международной Ассоциации рынков капитала (ICMA). Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Москвы RU26074MOS0 кредитный рейтинг на уровне АAA (RU).