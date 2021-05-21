Калужский губернатор после слов Илона Маска предложил построить завод Tesla в регионе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил построить в этом регионе завод по производству электромобилей Tesla.

"Илон Маск на марафоне "Новое Знание" анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому", - написал Шапша в пятницу в своем Telegram-канале.

В пятницу глава Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на марафоне "Новое Знание", сообщил, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

Трехдневный марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.