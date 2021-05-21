МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ситуация с задержками рейсов "Аэрофлота" в ближайшие часы полностью нормализуется, работоспособность IT-систем восстановлена. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"По нашей информации, работоспособность IT систем восстановлена, тем не менее, в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", - сказал он.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что испытывает проблемы с регистрацией пассажиров на рейсы из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг, что привело к задержкам в регистрации пассажиров и вылетов рейсов. Более того, сбой затронул и код-шеринговые рейсы "России", выполняемые совместно с "Аэрофлотом". В работе какого конкретно поставщика IT-услуг произошел сбой, в компании не уточнили.