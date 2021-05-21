Пашинян на заседании ЕАЭС подчеркнул важность формирования общего рынка газа

ЕРЕВАН, 21 мая. /ТАСС/. Формирование общего рынка газа в рамках Евразийского экономического союза является приоритетом для Армении. Об этом в пятницу на онлайн-заседании Высшего евразийского совета заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Мы придаем важное значение формированию общего рынка газа союза. Считаем необходимым, чтобы в рамках международного договора были бы согласованы не только подходы к ценообразованию и тарифообразованию на общем рынке союза, но и установлены тарифы на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления на основе прозрачности и недискриминационного подхода", - отметил он.

По словам Пашиняна, Армения придает важное значение формированию формирования единых подходов для проведения согласованной внешнеторговой политики ЕАЭС.

"Формирование единых подходов для проведения согласованной внешнеторговой политики, отвечающей интересам каждого государства - члена [ЕАЭС] и всего союза в целом, является стержневым элементом в обеспечении евразийской экономической интеграции", - отметил он.