Назарбаев заявил, что ЕАЭС прошел проверку сложностями глобального характера

НУР-СУЛТАН, 21 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за годы своего существования прошел проверку сложностями глобального характера и давлением извне. Об этом заявил в пятницу первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в режиме видеоконференции.

"Мы с вами прошли проверку сложностями как глобального характера, так и специфическим внешним давлением, которое периодически оказывается на отдельных участках нашего союза", - сказал он, обращаясь к участникам встречи. Назарбаев также является почетным председателем ВЕЭС.

По словам первого президента Казахстана, существуют определенные силы, которые не заинтересованы в тесной интеграции ЕАЭС. "Нельзя поддаваться таким веяниям, мы не раз видели, чем это в конце концов заканчивается", - отметил он.

Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом ЕАЭС, его заседания проводятся не реже одного раза в год. В этот раз встреча проходит под председательством президента Казахстана. Изначально встречу планировалось провести в очном формате в казахстанской столице, однако позже было принято решение организовать ее в режиме видеосвязи.