Глава Удмуртии предложил Маску разместить завод Tesla в регионе на льготных условиях

ИЖЕВСК, 21 мая. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов предложил американскому предпринимателю Илону Маску разместить завод Tesla на готовой площадке в регионе и пообещал налоговые льготы.

"Площадка для вас готова!" - написал он в пятницу в Twitter.

По-английски Бречалов добавил, что Удмуртия готова предложить предприятию Маска налоговые льготы и функционирование в индустриальных парках. По его словам, республику можно назвать "самым предпринимательским" регионом в России, кроме того, здесь есть высококвалифицированные кадры.

Бречалов уточнил ТАСС, что в Удмуртии есть участок 200 гектаров рядом с Ижевском. "Мы предоставим все необходимое для создания на нем производства Tesla. Всего в республике 40 тысяч гектар промышленных площадей", - сказал он. Глава Удмуртии рассказал, что в регионе есть опыт запуска производства автомобилей на предприятии "Лада Ижевск".

"У нас делали легендарные "Москвичи" и автомобили "Иж". Сейчас мы поставили на поток выпуск "Лады Весты" и готовы запустить Tesla", - сказал он. Бречалов также заметил, что власти республики готовы адресно работать с инвестором, чтобы подобрать максимально комфортные условия для организации производства в Удмуртии.

Американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Об этом заявил в пятницу глава SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне "Новое Знание".